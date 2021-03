Insolvências cresceram 32% em fevereiro

As insolvências dispararam 32% no mês de fevereiro, com um total de 514 empresas insolventes. O valor representa um crescimento de 124 face ao mesmo mês de 2020.

Os dados são da consultora Iberinform e revelam ainda que o seu valor acumulado apresenta-se superior a 2018 (+6,8%), 2019 (+25,3%) e 2020 (22,4%), totalizando 1040 insolvências.

Por tipologia de ações, nos dois primeiros meses deste ano, as declarações de insolvência requeridas cresceram 49,6%, enquanto a apresentação à insolvência pelas próprias empresas teve um decréscimo de 12,2%.

Já os encerramentos com plano de insolvência também diminuíram 54,5% face ao período homólogo. Foram declaradas insolventes 655 empresas, mais 148 do que em 2020.

Ainda segundo a Iberinform, os distritos com o valor de insolvências mais elevado foram Lisboa e Porto, a apresentar 225 e 267, respetivamente. Face ao ano anterior, é registado um crescimento de 23,6% em Lisboa e de 28,4% no Porto.

No entanto, os distritos que apresentam os maiores aumentos são: Guarda (+100%), Vila Real (+100%), Setúbal (+63,9%), Castelo Branco (+60%), Coimbra (+50%), Portalegre (+50%), Braga (+48,4%), Aveiro (+26,4%), Viseu (+15,8%), Ponta Delgada (+14,3%), Madeira (+13,6%) e Viana do Castelo (+6,7%). Há, contudo, alguns decréscimos nas insolvências, designadamente em Angra do Heroísmo (-66,7%), Bragança (-63,6%), Santarém (-32,5%), Faro (-27,3%), Beja (-25%) e Leiria (-16,7%).

Já no que diz respeito aos setores de atividade, destacam-se as áreas da eletricidade, gás, água (+150%), hotelaria e restauração (+104,8%) e telecomunicações (+100%).

As reduções foram apenas registadas em dois setores: indústria extrativa (-50%) e agricultura, caça e pesca (-28,6%).

Constituições mantêm queda acentuada Já as constituições de novas empresas, no mesmo mês, caíram 32,1%, com uma redução de 4101 em 2020 para 2.785 em 2021. Em termos acumulados, foram criadas este ano 6.227 novas empresas, menos 35,1% que no mesmo período de 2020.