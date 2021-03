Família Agnelli expande império de luxo e investe na Louboutin

Os Agnelli, uma das famílias mais ricas e poderosas de Itália, continuam a expandir o seu império, desta vez no campo da moda. Esta segunda-feira, a família, que já é dona de empresas como a Fiat, a Ferrari e também a Juventus de Cristiano Ronaldo, anunciou que adquiriu 24% das ações da marca francesa de calçado Louboutin.

Segundo a imprensa internacional, os Agnelli vão investir mais de 500 milhões de euros neste projeto – conhecido pelo luxo a nível global – e pretendem alargá-lo, nomeadamente à China.

A família terá escolhido a marca do designer Christian Louboutin, que só na sua loja em Nova Iorque fatura mais de quatro milhões de euros por ano, devido ao sucesso e influência que tem em todo o mundo.

De realçar, contudo, que esta não é a primeira vez que os Agnelli investem no setor. Em dezembro, a família italiana estreou-se na indústria da moda com uma participação na Shang Xia, que é dirigida pela Hermès, a luxuosa marca francesa que é a segunda mais valiosa do mundo.