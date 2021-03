Cavaco esteve na tomada de posse mas não cumprimentou Marcelo

O antigo Presidente da República Cavaco Silva marcou presença na cerimónia de tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa e assistiu aos discursos solenes no Parlamento, mas não ficou para os cumprimentos oficiais.

O facto de Cavaco Silva não ter cumprimentado, no final da cerimónia, o Presidente, que inicia oficialmente o segundo mandato esta terça-feira, ganha particular relevo depois da intervenção do antigo chefe de Estado, na Academia de Formação Política para mulheres sociais-democratas, que decorreu no sábado por videoconferência, e na qual foi muito crítico do atual rumo do país, que, na sua opinião, apresenta “sinais de que a nossa democracia está amordaçada".

As palavras duras também não passaram despercebidas aos discursantes de hoje, tanto Marcelo Rebelo de Sousa como Ferro Rodrigues abordaram indiretamente as palavras de Cavaco Silva.

O presidente da Assembleia da República chegou mesmo a usar a mesma expressão que Cavaco Silva, ao referir que os cinco anos do primeiro mandato de Marcelo foram "repletos de momentos marcantes", com os portugueses a recuperarem um orgulho numa democracia "sem mordaças".

Questionado pelo Nascer do Sol sobre a ausência nos cumprimentos oficiais, o gabinete de Cavaco Silva explicou que o antigo Presidente "teve muita honra" em assistir à cerimónia mas que "teve de voltar a casa", pelo que "não pôde" ir aos cumprimentos.