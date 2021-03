Mãe obriga filha de sete anos a pagar contas para ensinar-lhe o valor do dinheiro

Uma mulher norte-americana deu início a um debate nas redes sociais, depois de revelar a forma peculiar como tem ensinado à filha, de apenas sete anos, o valor do dinheiro.

Através do Tik Tok, Felicia, que tem mais de 140 mil seguidores naquela rede social, explicou que faz com que a sua filha realize tarefas domésticas para ganhar dinheiro e contribuir para as contas de casa todas as semanas. O vídeo já foi visto mais de seis milhões de vezes.

"Todas as semanas a minha filha tem uma lista de tarefas. Se essas tarefas forem concluídas diariamente, ela receberá sete dólares no final da semana", contou no referido vídeo. “Depois ela é obrigada a pagar as contas para morar na casa”, explicou Felicia, referindo que cinco dólares são destinados à água, comida, eletricidade, internet e aluguer. Os dois dólares que sobram servem para a criança guardar ou gastar no que quiser.

A mulher diz que coloca os cinco dólares que a filha paga numa conta poupança. O objetivo é que, ao completar 18 anos, a menina perceba que ganhou todo aquele dinheiro sozinha e que o possa valorizar.

Num outro vídeo, Felicia explicou as diferentes tarefas que define para a filha, nomeadamente tarefas que considera “adequadas à idade” – aspirar, limpar a casa de banho, retirar o lixo, preparar refeições ou fazer a cama.

A mãe diz que todas as semanas altera a lista de tarefas e transforma-as em jogos, de forma a tornar tudo mais interessante.

Contudo, a metodologia utilizada por esta mãe gerou controvérsia naquela rede social. Se algumas pessoas adoraram a ideia, outros consideraram que a criança é “demasiado jovem para pagar por uma vida que não pediu”.