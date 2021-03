Transportes. Atividade com "decréscimo generalizado"

A pandemia influenciou, no ano passado, a atividade dos transportes em Portugal, que registou um “decréscimo generalizado” no transporte de passageiros.

Segundo os dados preliminares do INE, foram verificadas quedas por via aérea (-69,4%), por comboio (-38,4%), por metropolitano (-48,0%) e por vias fluviais (-42,7%).

Já no que diz respeito ao transporte de mercadorias em 2020, todos os modos de transporte apresentaram reduções face ao ano anterior. Segundo o gabinete de estatística registaram-se quebras por via aérea (-30,2%), ferroviária (-7,6%), rodoviária (-15,0%) e marítima (-6,9%).

Já no transporte por oleoduto registou-se uma diminuição de 31,7%. Relativamente ao transporte de gás por gasoduto verificaram-se decréscimos quer nas entradas (-3,3%) quer nas saídas (-3,2%).

No quarto trimestre do ano passado, os aeroportos nacionais movimentaram 3,1 milhões de passageiros, agravando-se o decréscimo face ao registado no trimestre anterior (-76,6%).