Itália regista quase 20 mil novos casos de covid-19

Desde o início da pandemia, as autoridades italianas já deram conta de 3.101.093 contágios, 478.883 dos quais permanecem ativos.

Itália registou, esta terça-feira, 19.749 casos do novo coronavírus e 376 vítimas mortais, de acordo com dados divulgados com o Ministério da Saúde italiano.

Em relação à véspera, há um aumento do número de novos casos – mais 5.847 – e do número de óbitos – mais 58. Itália tornou-se, na segunda-feira, o sexto país do mundo a ultrapassar a barreira de 100 mil vítimas da covid-19, contabilizando, à data de hoje, 100.479 mortes associadas à doença.

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais italianos 562 pessoas com sintomas da covid-19, elevando o número de internados para 22.393. Desses, 2.756 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 56 do que na véspera.

