Vinte mil elementos da GNR e da PSP já estão vacinados contra a covid-19

Cerca de 20 mil elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), responsáveis pela fiscalização das regras do estado de emergência, já estão vacinados contra a covid-19.

"Neste momento, estão cerca de 20 mil efetivos [da GNR e da PSP] vacinados, correspondendo à disponibilidade de vacinas no quadro daquilo que são funções essenciais do Estado", disse esta terça-feira Eduardo Cabrito, ministro dos Negócios Estrangeiros.

Os agentes e militares vacinados são essencialmente os que "estão na primeira linha", que estão "na rua ou a verificar o cumprimento das regras do estado de emergência ou em ações como as de desinfeção em contacto direto com os cidadãos", cumprindo assim os critérios na prioridade de vacinação das forças de segurança.