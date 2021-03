Brasil regista número máximo de mortes por covid-19

O Brasil registou, esta terça-feira, 70.764 casos do novo coronavírus e 1.972 de vítimas mortais, de acordo com dados do Ministério da Saúde brasileiro.

Nunca tinham morrido tantas pessoas no país devido à doença em 24 horas.

Desde o início da pandemia, as autoridades brasileiras já contabilizaram 11.122.429 contágios e 268.370 pessoas morreram devido a complicações associadas ao vírus. É o terceiro país do mundo com mais casos, ficando atrás da Índia e dos Estados Unidos da América, e o segundo com mais mortes.