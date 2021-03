Candidato do Iniciativa Liberal a Lisboa desiste três dias depois do anúncio

Miguel Quintas, o nome apresentado pelo Iniciativa Liberal para a corrida a Lisboa nas autárquicas, retirou, afinal, a sua candidatura, que tinha sido apresentada no sábado pelo líder do partido, rejeitando assim apoiar Carlos Moedas.

A ‘desistência’ de Miguel Quintas foi justificada pelo Iniciativa Liberal, através de comunicado, com "motivos pessoais".

A decisão de Miguel Quintas foi aceite pelos órgãos locais e nacionais do partido, “a quem agora compete ponderar e decidir sobre o novo candidato do partido no processo autárquico em Lisboa”, lê-se no mesmo documento.

Recorde-se que no sábado passado João Cotrim Figueiredo anunciou que o Iniciativa Liberal tinha decidido não integrar a coligação autárquica à Câmara de Lisboa, encabeçada por Carlos Moedas, nome escolhido pelo PSD, preferindo apresentar um candidato próprio Miguel Quintas, que afinal agora desistiu da corrida à maior autarquia do país.