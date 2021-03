Governo japonês admite dúvidas sobre público estrangeiro nos Jogos Olímpicos

Em causa está o receio de propagação do vírus da covid-19.

O Governo japonês anunciou oficialmente, esta quarta-feira, que a chegada de público estrangeiro ao país, para assistir aos Jogos Olímpicos, será dificilmente permitida, apesar de ainda não existir uma decisão final.

O porta-voz do Executivo japonês aproveitou, em conferência de imprensa, para realçar que a prioridade é “cuidar da segurança do povo japonês”, que, de uma forma geral, teme que a chegada de públicos estrangeiros possa aumentar a propagação de novas estirpes do novo coronavírus.

Em comunicado, no entanto, o comité organizador afirmou que ainda não foi tomada uma decisão final sobre este assunto, mas que tal será feito “até ao final do mês e será baseada em factores que incluem o estado das infecções no Japão e noutros países, possíveis medidas de prevenção de pandemias e conselhos médicos de peritos”.