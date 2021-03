Encontrado morto jovem que desapareceu no rio Ave em Vila do Conde

Autoridades encontraram, esta quarta-feira de manhã, o corpo do jovem que desapareceu ontem no rio Ave, em Vila do Conde, quando procurava uma bola perdida na água.

O jovem de 19 anos estava na praia fluvial da Junqueira, em Vila do Conde, a jogar à bola com amigos quando entrou na água.

Um companheiro ainda o terá tentado socorrer, mas ambos começaram a ser puxados pela corrente do rio, o que impediu o salvamento, escreve o Correio da Manhã.