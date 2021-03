Jovens que se filmaram a 180 km/h nas ruas de Tomar identificados pela PSP

A PSP revelou, esta quarta-feira, que identificou dois jovens que se filmaram a conduzir um carro a 180km/h nas ruas da cidade de Tomar, no distrito de Santarém.

Segundo um comunicado da força de segurança, o caso ocorreu no dia 4 de fevereiro. Os jovens, que infringiram o código da estrada, bem como o "incumprimento do uso obrigatório de máscara", filmaram-se em algumas artérias da cidade num carro de alta cilindrada e a grande velocidade. As imagens chegaram mesmo a ser divulgadas nas redes sociais.

Segundo a PSP, os jovens foram identificados “na sequência de denúncia telefónica”, que dava conta do comportamento imprudente de dois jovens.

Através do vídeo, a PSP conseguiu identificar o seu autor, o condutor da viatura, "bem como a viatura usada".