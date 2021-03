Morreu o músico Carlos Costa do grupo Trio Odemira

O grupo constituído pelos três irmãos, Carlos Costa, Júlio Costa e Mingo Rangel, foi o primeiro a gravar um disco com temas populares alentejanos, sem contar com os grupos corais.

O músico Carlos Costa, do grupo musical Trio Odemira, morreu no domingo, aos 80 anos, anunciaram os elementos do grupo, esta quarta-feira. Vivia na aldeia dos Capuchos, no concelho de Almada, no distrito de Setúbal.

O Trio Odemira formou-se em 1958 e contava com uma carreira no mundo da música portuguesa de mais de 60 anos, na qual as suas músicas “Ana Maria” e “Anel de Noivado” foram grandes êxitos.

O reportório do Trio Odemira inclui várias canções espanholas e sul-americanas, algumas gravadas em Portugal, também temas tradicionais da Beira Baixa e do Alentejo e ainda versões de músicas gravadas por Tony de Matos (1924-1989), Amália Rodrigues (1920-1999) e Max (1918-1980), segundo a Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX.

De acordo com a mesma fonte, o grupo detém recordes de vendas com um Disco de Platina (mais de 140 mil exemplares) e seis Discos de Ouro (mais de 40 mil exemplares, cada).

Em 2019, o trio celebrou os 60 anos de carreira e atuou no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz. Em 2016, o grupo foi distinguido com o Prémio de Mérito e Excelência Cidade de Moura, na área da Música.

Nas redes sociais, várias pessoas assinalaram a morte do artista, nomeadamente a fadista Maria da Nazaré Martins.