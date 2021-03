Avó ajuda polícia italiana a desmantelar grande grupo criminoso de tráfico de droga

Uma avó desesperada por salvar o seu neto do mundo das drogas conseguiu ajudar a polícia em Calábria, no sul de Itália, a desmantelar uma rede de traficantes, anunciaram as autoridades italianas esta quarta-feira.

"Esta avó falou com os carabineiros (força de segurança italiana) para pedir-lhes que salvassem o seu neto", confirmou o coronel Piero Sutera, comandante dos carabineiros de Cosenza, em Calábria.

Durante uma operação, a policia italiana deteve 18 pessoas que estavam envolvidas no tráfico de narcóticos na região de Cetraro, ligadas ao clã da máfia Muto. Este clã é uma das famílias que pertencem a máfia calabresa, 'Ndrangheta', considerada uma das mais poderosas do mundo do tráfico de drogas.

O clã desmantelado também esteve envolvido num crime de extorsão de fundos de empresários do setor do turismo. Um dos lesados pediu ajuda à polícia.

Citado pelo jornal Gazzetta del Sud, o procurador antimáfia, Nicola Gratteri, disse que "essas pessoas sofreram com a arrogância dos criminosos que exigiam dinheiro".

De acordo com a mesma fonte, Gratteri, que é o procurador principal num processo a decorrer contra a 'Ndrangheta' com mais de 300 arguidos, explicou que parte do dinheiro extorquido é entregue a membros do clã na prisão e às suas famílias.