Apoios ao emprego. Há 430 mil trabalhadores a beneficiar

Atualmente o Governo está a apoiar 430 mil trabalhadores e 74 mil empresas com apoios ao emprego. Os números foram avançados esta quarta-feira pela ministra do Trabalho, depois da reunião de concertação social em que o Governo e os parceiros sociais discutiram o plano de desconfinamento.

Ana Mendes Godinho referiu que desses 430 mil trabalhadores, 272 mil estão em layoff simplificado e 158 mil estão no apoio à retoma. Já no caso das empresas, 53 mil estão em regime de layoff e os restantes contam com o apoio à retoma progressiva.

A governante avança ainda que 2,7 milhões de pessoas já foram abrangidas por estes apoios extraordinários, bem como 166 mil empresas.

No entanto, face ao novo confinamento, o Governo anunciou que vai avançar com novos apoios. O anúncio deverá acontecer esta sexta-feira. “Vamos divulgá-las depois do Conselho de Ministros, presumivelmente na sexta-feira”, disse o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

“Sabemos que este confinamento teve uma duração relativamente longa e por isso sentimos a necessidade de reforçar os apoios”, assumiu o ministro.

Quanto ao desconfinamento, Siza Vieira diz que “de uma maneira geral, a perspetiva dos peritos é que há condições para se fazer alguma coisa antes da Páscoa. Fazer o que e a que ritmo é que é uma decisão que ainda não está tomada nem fechada”.