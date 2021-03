Novo modelo da Champions vai gerar mais receita, dizem Ligas Europeias

Um encontro online, organizado pela Associação de Ligas Europeias de futebol (European Leagues), serviu de palco para a discussão sobre o novo modelo da Liga dos Campeões, que deverá entrar em vigor em 2024 e aumentar o número de equipas de 32 para 36, bem como os seus efeitos a nível de receitas e de alterações no calendário.

A Liga dos Campeões vai sofrer uma alteração, que passará a seguir o modelo 'suíço', isto é, uma liga única, em que cada equipa fará 10 jogos, sendo os adversários escolhidos segundo o seu 'ranking', pelo menos na primeira fase. De seguida, os oito primeiros classificados avançam para a próxima fase, e os 16 seguintes lutam num play-off por um lugar nas fases finais.

Na reunião realizada, a European Leagues disse preferir que se jogassem oito jogos na fase inicial, em vez de dez. Com esta mudança, passaria a haver um aumento de 64 jogos, em vez dos possíveis 100 previstos no novo modelo.

Foram ainda referidas preocupações com o efeito nas ligas nacionais, com o aumento do número de jogos na Liga dos Campeões, bem como a possível retirada de espaço e receitas destas competições nacionais.

Ainda assim, e apesar das diferentes divergências face ao novo modelo da Liga dos Campeões, uma realidade foi consensual: o novo modelo trará maiores receitas, nomeadamente televisivas, graças ao aumento do número de jogos, como referiu o próprio secretário-geral da UEFA, Theodore Theodoridis.