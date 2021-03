Katia Aveiro reage após insultos do speaker do FC Porto: "Porco és tu"

Katia Aveiro já reagiu aos comentários de Fernando Saul, oficial de ligação dos adeptos e speaker do FC Porto, que comentou o apuramento dos dragões, e consequente eliminação da Juventus, para os ‘quartos’ da Champions, no Instagram, com um ataque a Cristiano Ronaldo e à sua família.

“Porco és tu! Limpa a boca para falares de quem tu nem neste nem em mais 1000 vidas chegarás aos pés”, começou por escrever a irmã de Cristiano Ronaldo, na mesma rede social.

“Vamos lá dar um pouco de protagonismo a um ignorante e nitidamente perturbado. O Futebol Clube do Porto não tem culpa destes miseráveis que em nada representam o clube (que eu respeito e onde tenho grandes amigos e eles sabem disso”, continuou.

“Que pena estes comentários (desrespeitando acima de tudo um símbolo do nosso país), mas olha eu, apesar de tudo, torço pelo Porto na Champions, ele não merece certos adeptos e por isso eu, com ou sem dentes, sou humilde. E portuguesa”, acrescentou, numa referência aos comentários feitos por Fernando Saul.

Katia Aveiro termina com um ‘recado’. “Aguardo ansiosa um dia em que te encontre frente a frente. Eu, a minha mãe e os meus irmãos e ver se tens os... no lugar e falar na nossa cara”, rematou.

Recorde-se que o speaker do FC Porto chamou “porco” a Cristiano Ronaldo, mas não ficou por aqui. "Estou à espera do vídeo da Dolores e dos desdentados da família", disse ainda.