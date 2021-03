Bolasie denuncia mensagem racista

O jogador de futebol Yannick Bolasie, que passou pelo Sporting na época 2019/20, denunciou, esta quarta-feira, uma mensagem racista que recebeu nas redes sociais.

Um internauta mandou uma mensagem ao jogador apenas com a chamada "n word", nigger, um termo pejorativo e altamente preconceituoso, especialmente nos Estados Unidos da América.

"Algo de muito errado se passa com as pessoas... Guerreiros de teclado. Ainda estou por encontrar uma pessoa que tenha demonstrado essa energia quando me viu", disse o internacional congolês que atualmente joga pelo Middlesbrough, emprestado pelo Everton.

Something seriously wrong with people...Keyboard warriors 🐀 Still yet to meet a person who had this energy when they saw me pic.twitter.com/HJJuXnlYMq