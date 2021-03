Brasil regista mais de duas mil mortes por covid-19, um novo máximo

O Brasil registou, esta quarta-feira, 2.286 mortes associadas ao novo coronavírus – mais 314 do que o número máximo que tinha sido alcançado ontem.

O número de novos casos também aumentou, passando de 70.764 contágios contabilizados ontem para 79.876, de acordo com dados do Ministério da Saúde Brasileiro. É o terceiro dia com mais novos casos desde o início da pandemia.

As autoridades brasileiras já registaram 270.656 vítimas mortais e mais de 11 milhões de casos. É o terceiro país do mundo com mais casos, ficando atrás da Índia e dos Estados Unidos da América, e o segundo com mais mortes.