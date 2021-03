Efemérides de 11 de Março de 2021

1861 Colocação há 160 anos da primeira pedra do edifício do Observatório Astronómico de Lisboa, na Tapada da Ajuda, que passou a ter existência legal em maio de 1878.

1869 Foram nacionalizadas há 152 anos, em Portugal, as linhas férreas do Sul e Sueste.

1894 Os bancos do Porto fundiram-se há 127 anos no Banco Aliança e no Banco Comercial.

1910 Foi inaugurada há 121 anos a Igreja dos Anjos, em Lisboa projeto do arquiteto Ventura Terra.

1918 Foi decretado há 103 anos o sufrágio universal, terminando a exclusão dos iletrados – embora as mulheres continuassem sem direito de voto.

1927 A CP passou a centralizar a exploração das linhas ferroviárias do Estado português há 94 anos, no início do Estado Novo, mas antes de Salazar (que só tomaria o Poder em 1932).

1937 Foram criadas há 84 anos as Casas dos Pescadores portugueses no processo de centralização e controlo da atividade económica, encetada pela ditadura do Estado Novo.

1957 No quarto dia de emissões regulares, há 64 anos, a RTP inaugurou a série Tele -Teatro, com a emissão de O Monólogo do Vaqueiro, de Gil Vicente.

1959 Deu-se há 62 anos a Revolta da Sé, em que militares e civis conspiraram contra o regime salazarista, mas a PIDE frustrou a tentativa de golpe e prendeu várias pessoas.

1975 Tentativa de golpe de Estado da direita, em Portugal, por oficiais próximos de António de Spínola, há 46 anos, tendo a derrota do grupo radicalizado a ação do MFA pró-comunista em torno de Vasco Gonçalves (sem Spínola o perceber).

1976 O antigo e demissionário presidente dos EUA Richard Nixon (1969-74) confessou ter dado indicações à CIA para impedir que o socialista Salvador Allende subisse à Presidência do Chile, em 1970.

1977 Extinção há 44 anos do efémero Serviço Cívico Estudantil, lançado no ano de 1974.

1985 Mikhail Gorbachev foi designado secretário-geral do PCUS, com a morte de Konstantin Chernenko.

1987 O ditador chileno Augusto Pinochet cedeu há 34 anos a pressões internacionais, permitindo a legalização dos partidos políticos não marxistas

1994 A Área de Paisagem Protegida de Sintra-Cascais, criada em outubro de 1981, foi reclassificada há 27 anos como Parque Natural.

1999 Os ministros dos Negócios Estrangeiros de Portugal e da Indonésia, Jaime Gama e Ali Alatas, chegaram há 22 anos a um a acordo de princípio sobre a consulta popular aos timorenses quanto ao futuro do território.

2003 Prestaram juramento há 18 anos os primeiros 18 juízes do Tribunal Penal Internacional.

2004 Deram-se três atentados simultâneos em Madrid, em quatro comboios suburbanos, com 201 mortos e cerca de 1470 feridos – levando o PSOE a substituir o PP no Governo, por Aznar insistir em atribuir o atentado dos radicais muçulmanos à ETA.

2011 Acidente há 10 anos na Central Nuclear de Fukushima, em consequência dos danos causados por um sismo com a magnitude 8,9, sentido ao largo da costa nordeste do Japão e que gerou em seguida um tsunami que devastou a zona.

2017 O Governo holandês não autorizou a aterragem no país do avião do ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, que pretendia pedir em Roterdão o apoio dos turco-holandeses ao Presidente da Turquia, e a sua polícia bloqueou a caravana automóvel onde seguia a ministra dos Assuntos Familiares turca, que se dirigia para o consulado da Turquia em Roterdão para participar num comício sobre o referendo convocado por Ancara com vista ao reforço dos poderes presidenciais.

2020 A Organização Mundial da Saúde declarou há 1 ano o COVID-19 uma pandemia global.