Comissão de inquérito. Novo Banco nomeia Carlos Brandão como porta-voz

O atual diretor de risco da instituição financeira e ex-CEO do Bankinter e ex-CEO do Barclays em Portugal terá como objetivo "poder esclarecer em detalhe quaisquer dúvidas no âmbito da Comissão de Inquérito ao Novo Banco".

Novo Banco anunciou, esta quinta-feira, que nomeou Carlos Brandão, atual diretor de risco da instituição, como porta-voz para todos os assuntos relacionados com a comissão de inquérito que está em curso.

O atual diretor de risco da instituição financeira e ex-CEO do Bankinter e ex-CEO do Barclays em Portugal terá como objetivo "poder esclarecer em detalhe quaisquer dúvidas no âmbito da Comissão de Inquérito ao Novo Banco".

De acordo com o CEO, Antonio Ramalho “Esta será uma oportunidade para esclarecer quaisquer dúvidas que ainda possam subsistir sobre o processo de capitalização do Novo Banco O Carlos poderá contribuir decisivamente para esse esforço e enriquecerá o escrutínio sobre o nosso banco”, refere em comunicado.

Por outro lado, segundo a instituição financeira, esta nomeação "permitirá reduzir o efeito da Comissão de Inquérito Parlamentar no dia a dia do banco numa altura em que os desafios do retorno ao normal são essenciais e muitas das empresas portuguesas se preparam para lidar com a crise económica", acrescentando que "Carlos Brandão será apoiado pela estrutura de comunicação externa do Banco".

O gestor agora nomeado foi membro da comissão executiva da operação ibérica do Barclays, com o pelouro do risco e controlo em Portugal e desempenhou funções no Santander Totta e no BBVA.