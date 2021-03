Jennifer Garner revela que os filhos não têm fotos de família e explica porquê

Atriz é mãe de Samuel, de nove anos, Seraphina, de 12, e Violet, de 15, frutos do casamento com Ben Affleck.

Jennifer Garner voltou a falar da forma como a perseguição dos paparazzi afetou a sua vida, nomeadamente a dos seus filhos. Em entrevista ao Hollywood Reporter, a atriz, de 48 anos, recordou como a sua vida foi difícil desde que foi mãe, até ao final do seu casamento com Ben Affleck, em 2015.

Garner começou por lembrar uma ida à praia com os filhos no ano passado e o momento em que os mais novos lhe perguntaram porque nunca o tinham feito antes.

"Eu disse-lhes: ‘Nós tentávamos ir e éramos perseguidos', lembrou. "Não estragámos apenas a experiência da nossa família - mas de todas. Quem nos quer ter por perto?”, questionou.

A atriz diz que os efeitos desta “perseguição” por parte dos paparazzi só se vai refletir verdadeiramente quando os filhos forem mais velhos e perceberem os traumas associados a isso. Depois de uma década com dezenas de veículos da imprensa à porta de casa, Garner acabou por revelar que não tem fotografias de família, uma vez que os filhos ficaram com medo das câmaras.

Recorde-se que a atriz é mãe de Samuel, de nove anos, Seraphina, de 12, e Violet, de 15, frutos do casamento com Ben Affleck.

Jennifer Garner falou ainda do período pós-divórcio e do facto de Ben Affleck ter sido fotografado alcoolizado, lembrando que avisava os filhos sobre o que a imprensa poderia falar.

"Eu dizia-lhes ' Se vires uma imagem na capa de uma revista, eu vou olhá-la contigo e vamos processar juntos todos os sentimentos assustadores que surgirem'", recordou.

De realçar que em outubro do ano passado, a atriz já tinha falado sobre a presença constante dos paparazzi na sua vida, não só junto à casa da família, mas também na escola dos filhos e até no pediatra. Garner chegou a revelar que os paparazzi causavam acidentes no trânsito para não a perderem de vista.