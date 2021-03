Reino Unido assegura que vacina da AstraZeneca é "segura e eficaz"

Administração do fármaco tem sido suspensa por vários países.

O Governo britânico assegurou, esta quinta-feira, que a vacina contra a covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca é “segura e eficaz”. A garantia surge depois vários países terem suspendido temporariamente a vacinação com o fármaco ou a administração de vacinas do lote ABV5300, após terem sido registados problemas de coagulação em pessoas inoculadas.

Um porta-voz oficial do primeiro-ministro Boris Johnson informou que o Reino Unido vai continuar a aplicar o seu programa nacional de vacinação, que inclui a vacina criada pela AstraZeneca em conjunto com a Universidade de Oxford.

"Temos sido claros quando dizemos que (o medicamento da AstraZeneca) é seguro e eficaz e, quando pedimos aos cidadãos que a tomem, devem fazê-lo com confiança", sublinhou.

"Os resultados deste programa de vacinação começam a ser vistos na diminuição do número de casos registados em todo o país, do número de óbitos e do número de hospitalizações", acrescentou ainda.

Recorde-se que a Áustria foi o primeiro país a suspender a administração de vacinas do lote ABV5300 da AstraZeneca, depois de uma pessoa morrer devido a problemas graves na coagulação sanguínea e de três pessoas desenvolverem uma embolia pulmonar após a inoculação da vacina. O lote ABV5300 foi distribuído a 17 Estados-membros e é composto por um milhão de doses.

Desde então, pelo menos nove países já suspenderam a vacinação temporária do fármaco ou daquele lote em específico.