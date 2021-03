Caldo Verde foi eleito pela CNN como uma das 20 melhores sopas do mundo

Já é sabido que a gastronomia portuguesa tem fama internacional, mas há mais um prato português a brilhar lá fora. A CNN Travel, o canal de viagens da estação televisiva norte-americana, elegeu o Caldo Verde como uma das 20 melhores sopas do mundo .

"É a definição de comida caseira reconfortante", lê-se no artigo, que destaca pratos como a marroquina harira, o ramen japonês ou a bouillabaisse francesa.

“Verduras cortadas fininhas fundem-se com batatas e cebolas nesta sopa caseira da região vinícola do Minho em Portugal”, escreve a autora do artigo, Jen Rose Smith, sobre a “estrela da culinária”, que é confecionada desde os "cafés requintados às cozinhas rurais".

Este caldo português ganha “força” com a versão que é feita com o “suculento chouriço português”, que pode acrescentar “um toque de sabor salgado e fumado que torna a sopa ainda mais robusta”.

Fica ainda sugestão para acompanhar o Caldo Verde com “uma taça do famoso vinho verde do Minho”.

Pouco depois de ser conhecida a lista da CNN, também o The Guardian quis dedicar um artigo a esta sopa portuguesa, em que ensina "como fazer a receita perfeita de caldo verde".