Filho de Bolsonaro sugere às pessoas que "enfiem máscara no rabo" após críticas | Vídeo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, está envolvido em polémica, depois de ter partilhado nas redes sociais um vídeo em que responde de forma ofensiva àqueles que defendem o uso de máscara de proteção contra a covid-19.

Tudo começou com uma imagem da comitiva brasileira, que recentemente se deslocou a Israel, partilhada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Ernesto Araújo. Na imagem, nenhum dos elementos da comitiva usava máscara ou mantinha distanciamento social.

O filho do Presidente do Brasil não gostou da cobertura jornalística feita à viagem, nomeadamente das críticas apontadas devido à ausência de máscaras, e fez um direto nas redes sociais.

"Eu acho uma pena, que essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. 'Ah a máscara, está sem máscara, está com máscara'. Enfia no rabo gente, porra!", afirmou.

Eduardo Bolsonaro destacou ainda que as pessoas deviam ter em consideração o trabalho que este tipo de compromissos exige. “A gente está lá trabalhando, ralando. Sabe o que é pegar aqui... 'Ai voou, foi pra Israel'. Chegamos em Israel cinco horas a mais que no Brasil, voo de três escalas. Chega lá você nem toma banho, às vezes, vai direto para os compromissos", disse.

Mas o filho de Bolsonaro, que parece partilhar as polémicas opiniões do pai, não ficou por aqui. "O lockdown não funciona em lugar nenhum do mundo (…) Falam que a gente é negacionista, ora bolas. É que a gente não tem o mesmo baixo nível desses", comentou.

A viagem a Israel teve como objetivo conhecer um spray que, segundo o chefe de Estado brasileiro "é milagroso" e pode acabar com a covid-19.