Encontrado cadáver no rio Boco

Foi encontrado, esta quinta-feira, um cadáver no rio Boco, em Vagos, distrito de Aveiro.

Segundo fonte da Capitania do Porto de Aveiro, citada pela agência Lusa, o alerta foi dado por volta das 14h00, após ter sido descoberto o corpo, aparentemente, de uma mulher, “numa zona ladosa” do rio, pela draga que está a trabalhar naquela zona.

"Aparentemente é [do sexo] feminino, mas está cheio de lama e não se consegue perceber muito bem. Não se consegue identificar, nem correlacionar com eventuais desaparecimentos", disse o comandante da Capitania do Porto de Aveiro.

A remoção do cadáver para a margem foi feita pela Polícia Marítima, em colaboração com a Estação Salva Vidas de Aveiro.