Etiqueta no Aeroporto & Avião

Por Vasco Ribeiro

Saiba tudo (ou quase) aquilo que não deve faltar no aeroporto e a bordo do avião, antes e durante o voo. De férias ou em trabalho, escolha viajar sempre com etiqueta moderna!

Comece por chegar com a devida antecedência ao aeroporto: 1h para voos de curta duração e 2h para voos de médio/longo curso. Depois, dirija-se ao terminal do seu voo e certifique-se que tem consigo os seus documentos pessoais – e tenha-os à mão. Faça o download do boarding pass (bilhete online) a tempo e horas, não vá ter dificuldade em ter acesso à rede wireless do aeroporto ou problemas com os dados móveis do seu telemóvel.

Tenha particular atenção à hora de fecho do boarding gate/portão de embarque! Não se demore na área comercial (lojas), após passar pelo controlo de segurança.

Sem mais demora, é hora de levantar voo para as principais 15 regras de etiqueta moderna para que não cometa gafes ao comando das boas maneiras:

1 – Por uma questão de prevenção, digitalize os seus documentos pessoais (cartão de cidadão) e envie-os para o seu email (ou tire uma cópia), para o caso de lhe assaltarem a carteira e, consequentemente, os documentos, senão terá de se dirigir ao consulado (segundo o RGPD não é elegível, mas pelo menos terá comprovativo algum da sua identificação);

2 – Nas passadeiras rolantes ‘stand right, walk left’ (pare à direita, caminhe à esquerda), pois existem pessoas que estão com mais pressa do que nós, sobretudo as que estão atrasadas para apanhar o seu voo;

3 – Respeite a dimensão e peso da sua bagagem (cabine e/ou porão), conforme indicações da companhia aérea;

4 – Cumprimente a tripulação da companhia aérea, ao entrar no avião, retribuindo a saudação e despeça-se no final ao sair do avião;

5 – Cumpra as regras e procedimentos indicados pelos tripulantes de cabine (comissários/assistentes de bordo);

6 – Esteja com atenção quando o comandante transmitir alguma informação do voo aos passageiros;

7 – Veja qual é o número do seu lugar e não cause constrangimentos na circulação do corredor do avião;

8 – Durante o voo não fale demasiado alto com o passageiro do lado, para não incomodar os restantes passageiros por perto;

9 – Se ouvir música não cante alto, nem coloque o volume do som demasiado alto;

10 – Jamais ouse descalçar-se durante o voo se os seus pés cheiram mal;

11 – Não use perfume com uma fragrância demasiado forte, lembre-se que existem mais passageiros a viajar consigo;

12 – Mantenha e deixe o seu lugar limpo;

13 – Na hora de desembarque mantenha a calma para sair do interior do avião;

14 – Dê prioridade aos passageiros dos bancos da frente;

15 – Tenha cuidado ao retirar a bagagem da cabine, para não magoar ninguém, nem para que haja a possibilidade de cair a bagagem doutro passageiro.