Roma goleia Shakhtar Donetsk nos oitavos da Liga Europa

Está findada a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa. Após o empate do Manchester United com o AC Milan e as vitórias do Ajax e do Villareal, estava na hora das restante oito equipas jogarem esta fase da competição.

A AS Roma de Paulo Fonseca recebeu o Shakhtar Donetsk de Luís Castro, numa partida apitada por Artur Soares Dias, no Stadio Olímpico. Os romanos bateram os ucranianos por três bolas a zero, com golos de Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy e Gianluca Mancini. A segunda mão joga-se a 18 de março, e o Shakhtar Donetsk precisa de um milagre para passar à fase seguinte.

Já o Tottenham Hotspur de José Mourinho bateu o Dínamo de Zagreb por duas bolas a zero, com um bis de Harry Kane.

Na Grécia, o Arsenal de Mikel Arteta bateu o Olimpiacos, num jogo que ainda deu luta. Oedegaard começou por colocar os gunners em vantagem, aos 34 minutos, mas Youssef El Arabi pôs o jogo em igualdade, aos 58 minutos. O Arsenal, no entanto, estava convencido da sua superioridade, e acabou por recuperar a vantagem, com um golo aos 79 minutos, pelos pés de Gabriel, e mais outro, aos 85 minutos, assinado por Mohamed Elneny.

É importante ainda referir que o Granada venceu por duas bolas a zero o Molde, da Noruega.