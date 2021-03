Provas de aferição e exames do 9.º ano cancelados

O acesso ao Ensino Superior e a conclusão do Ensino Secundário "fazem-se exatamente nos mesmos termos do que no ano letivo passado".

Todas as provas de eferição e provas finais de ciclo do 9.º ano foram canceladas, anunciou, esta quinta-feira, o Ministério da Educação. Quanto ao acesso ao Ensino Superior e à conclusão do Ensino Secundário, o ministério tutelado por Tiago Brandão Rodrigues adianta que se fazem "exatamente nos mesmos termos do que no ano letivo passado".

"O acesso ao ensino superior, da responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e a conclusão do ensino secundário fazem-se exatamente nos mesmos termos do que no ano letivo passado", lê-se.

Ou seja, "os alunos terminam o ensino secundário com a classificação interna, isto é, não fazem exames para conclusão e certificação" e "inscrevem-se e realizam apenas as provas de ingresso que pretendem".

No que diz respeito ao Ensino Profissional e Artístivo, "admite-se a realização de Provas de Aptidão Profissional e Artística à distância, em caso de necessidade, e a prática simulada".

O Governo informa ainda que "para continuar o diagnóstico de aprendizagens eventualmente perdidas, essencial para o planeamento de futuras medidas, realiza-se um estudo amostral, para o qual se prevê a utilização dos instrumentos de aferição nas datas previstas".