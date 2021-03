Efemérides de 12 de Março

1514 Chegou a Roma há 507 anos a célebre embaixada do rei D. Manuel I (1469-1521, a reinar desde 1495) ao papa Leão X(1475-1521, entronizado em 1513), chefiada por D. Tristão da Cunha (1460-1540), com o então famoso elefante.

1572 Publicaram-se há 449 anos Os Lusiadas, epopeia em verso de Luís de Camões (1524-80), obra mestra das letras portuguesas, 3 anos após o regresso do autor do Oriente.

1901 Foi emitido há 120 anos, no Governo (1900-04) de Hintz Ribeiro (1840-1907) o Decreto anti-congregacionista do Governo português, sobre as ordens religiosas.

1930 O pacifista indiano e herói da independência Mahatma Gandhi (1869-1948) iniciou há 91 anos uma marcha em protesto contra o domínio inglês na Índia, de 400 km, conhecida como Marcha do Sal.

1956 A PIDE, polícia política da ditadura portuguesa, passou a ter cobertura legal há 65 anos para manter preso, por tempo indeterminado, quem considerasse suspeito, mesmo após ter sido absolvido em tribunal.

1959 Na sequência fracassada Revolta da Sé, em Lisboa, o então major Calafate (1915-96) iniciou um longo período de exílio na embaixada da Venezuela – vindo a ser um dos oficiais de Abril de 1974.

1962 Começaram há 59 anos as emissões regulares da Rádio Portugal Livre, uma emissora clandestina de oposição ao regime ditatorial de Salazar, ligada ao PCP.

1975 Foi extinta há 46 anos, num movimento gonçalvista decorrente do 11 de Março desse ano, a Junta de Salvação Nacional, que deu lugar ao mais pró-comunista Conselho da Revolução.

2017 Vários fiéis que participaram na missa em Castanheira de Pera, protestaram contra a decisão da diocese de afastar o maestro que dirigia o coro, com a justificação de este ser homossexual.

2019 O ciclone IDAI atingiu Moçambique, sobretudo na Beira, provocando 604 mortos e afectando 1,5 milhão de pessoas.