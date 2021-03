Exportações tombam quase 10% em janeiro

Também as importações caíram 17,2%.

As exportações caíram 9,8% em janeiro, acentuando ainda mais a queda que se tinha verificado no mês anterior, altura em que derrapou 7,4%. Os dados foram revelados pelo INE e indicam ainda que as importações tombara 17,2%, bem acima dos 6,5%, registados em dezembro passado.

«Estas evoluções foram muito influenciadas pelos decréscimos acentuados das exportações e das importações de combustíveis e lubrificantes (-39,3% e -46,1%, respetivamente) e de material de transporte (-10,9% e -26,4%, pela mesma ordem)», disse o gabinete de estatística.

No entanto, excluindo os combustíveis e os lubrificantes, as exportações diminuíram 7,3% e as importações 12,6%. O défice da balança comercial de bens diminuiu 630 milhões de euros face ao mês homólogo de 2020, atingindo 834 milhões de euros em janeiro de 2021.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice diminuiu 377 milhões de euros, atingindo 600 milhões de euros em janeiro de 2021. O INE disse ainda que no total do ano de 2020, o material de transporte foi a categoria que registou maiores nas exportações e nas importações.