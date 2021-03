UGT diz que apoios do Governo vão ao encontro das reivindicações da plataforma sindical

Os apoios ao emprego apresentados, esta sexta-feira, pelo Executivo estão de acordo com o que a UGT tinha reinvidicado.

“É com agrado que a UGT constata que o Governo, no anúncio feito hoje pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, foi ao encontro das expectativas e recomendações que temos apresentado insistentemente na concertação social, no que diz respeito aos mecanismos de apoio à manutenção de emprego”, afirma a plataforma sindical, através de comunicado.

A UGT sublinhou que “apesar de não corresponder na totalidade às reivindicações”, o Governo determinou, “no âmbito do regime de lay-off simplificado, o alargamento do período de despedimentos colectivos e por extinção de posto de trabalho para os 90 dias”.

O alargamento dos apoios aos sócios-gerentes mereceu igualmente destaque daquela estrutura.

“A UGT congratula-se com estas medidas, que abrangeram milhares de trabalhadores, num período em que é fundamental a manutenção do emprego e a protecção dos postos de trabalho”.