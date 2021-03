Depois de uma manhã com Papa Francisco, Marcelo janta com rei Felipe VI de Espanha

O Presidente da República quis simbolizar o seu segundo mandato com as primeiras deslocações oficiais ao Vaticano e a Espanha, tal como fez há cinco anos.

Depois da sua viagem até ao Vaticano, na manhã desta sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa está agora em Espanha e já foi recebido pelo rei Felipe VI.

O Presidente da República chegou ao Palácio Real, em Madrid, e pouco depois das 18h00 (17h00 em Lisboa) já estava a proceder ao cumprimento oficial, numa sala ocupada pelas comitivas dos dois países ibéricos, com a presença do embaixador de Portugal em Espanha, João Mira Gomes, a vice-presidente primeira do Governo espanhol, Carmen Calvo, e a embaixadora de Espanha em Portugal, Marta Betanzos Roig.

Mais tarde, Marcelo Rebelo de Sousa terá um jantar privado com o rei de Espanha, no qual também estará presente a rainha de Espanha, Letizia Ortiz Rocasolano, e partirá ainda esta noite para Lisboa.

Como manda a tradição, o Presidente da República quis simbolizar o seu segundo mandato com as deslocações ao Vaticano e a Espanha, devido às relações importantes que Lisboa tem nutrido com estes dois Estados.

De mencionar que há cinco anos, Marcelo Rebelo de Sousa demorou mais tempo a realizar as primeiras visitas ao estrangeiro, que aconteceram oito dias após a tomada de posse, mas decidiu escolher para este ano os mesmos destinos.