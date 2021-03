Albano Jerónimo: "Acredito que a televisão será um objeto de decoração"

Com uma ‘inquietação artística’ fervilhante e uma vontade de comunicar superior ao resto, o ator de 41 anos não tem descanso mesmo em tempos de pandemia. Com a série The One em estreia na Netflix, Albano Jerónimo confessa que aproveitou o confinamento para se autoanalisar e reinventar.

O que o fez querer ser ator?

Foi uma vontade que foi crescendo. Eu estava inicialmente mais virado para ciências e biologia, comecei a fazer teatro amador aos 15 anos e aos 21 profissionalizei-me na Casa Conveniente com a Mónica Calle. O que me fez querer ser ator é aquilo que me move ainda hoje: uma paixão infinita pela palavra. Eu considero-me um ator de teatro, onde a palavra é a personagem central. Essa paixão e essa relação com a palavra é o que me tem movido – e obviamente as pessoas, mas o que está intimamente ligado à minha pele é a palavra e este diálogo permanente que é infinito.

Acredita que as pessoas nascem para fazer uma coisa ou vão adquirindo gostos?

A vida foi-me ensinando que nasceste para estar disponível e às vezes as circunstâncias da vida obrigam-te a tomar outros caminhos. Há pessoas que nascem, de facto, com uma apetência para algo, mas eu acredito muito mais no trabalho. Acho que depois de uma boa dose de trabalho vem o prazer. No meu caso, a representação foi um gosto que fui adquirindo, porque eu revejo-me é na comunicação e nas suas várias plataformas, sejam elas o teatro, o cinema ou a dar aulas. Acho que este veículo da comunicação é aquilo que me interessa verdadeiramente. Ao estar ao serviço de algo que está acima de mim, disponibilizo-me para fazer mais coisas relacionadas com a comunicação.

Está prestes a estrear a série The One, na Netflix. Esta é a sua primeira experiência com a plataforma? Como foi essa experiência?

Estou superansioso, o projeto já devia ter estreado por duas vezes, mas, devido aos tempos que estamos a viver, optaram por ser só agora. Estou ansioso e muito curioso. Fazer isto é basicamente ver a minha capacidade reconhecida noutros mercados e por outras pessoas e profissionais, isso é um estímulo brutal, porque a partir desse momento alargas o teu horizonte e as tuas perspetivas sobre o que podes vir a fazer. Já tinha sentido um pouco isso quando fiz a série Vikings na HBO e, de uma forma geral, a realidade orçamental destes projetos dá-nos uma liberdade imensa. A grande diferença que eu sinto, para os projetos de cá, é exatamente a liberdade artística, visto que, nestes casos, todas as pessoas estão contentes em todos os departamentos e, em última análise, como existe mais orçamento, cada departamento criativo – desde maquilhagem a figurinos, por exemplo – contribuí para o teu trabalho de uma forma tão intensa que, no resultado final, depois de passares por esses setores, tens um trabalho já feito e isso confere-te uma liberdade incrível. O facto de tecnicamente estar tudo mais preparado traz um estímulo e uma vontade enorme de querer fazer mais coisas lá fora.

Sem ser a questão orçamental, quais são as maiores diferenças entre produzir ficção nacional e no estrangeiro?

Baseares o teu jogo numa palavra que, apesar de ser o teu alfabeto, oralmente manifesta-se de outra forma, sendo que, ao mesmo tempo, o teu raciocínio também tem de alterar, tens de pensar em inglês ou em grego no caso dos Vikings. Tudo isto implica uma grande dose de trabalho para que consigas estar disponível para rapidamente poderes otimizar o teu cérebro para trabalhar noutra língua. Isto é mesmo um desafio brutal, porque começas a treinar para direcionar a tua intimidade e os teus sentimentos para uma outra forma de comunicar, é um desafio permanente.

Vê os projetos portugueses a ganharem cada vez mais destaque lá fora?

Sim e não é de agora. O cinema português já tem um reconhecimento lá fora tal como a maneira de olhar o mundo e as coisas que a matéria prima portuguesa tem, seja pelos olhos do Gabriel Abrantes, do César Monteiro, do Manoel Oliveira ou do Tiago Guedes. Não querendo comparar, mas todos eles têm uma pertinência que é este lado latino e de ser português e de ver as coisas e as relações entre o mundo e as pessoas de maneira diferente. Acho que, de facto, isso está a ter um espaço lá fora e é cada vez mais prático um ator ir trabalhar para o estrangeiro e isso acontece através de um esforço que só o Governo é que não vê. Mas é verdade é que já há um percurso enorme feito por criadores portugueses lá fora, nas artes de palco, por exemplo, como teatro ou dança, e acredito que atualmente estamos a chegar a um ponto interessante. A malta nova está a ter oportunidade de criar um caminho lá fora e são cada vez mais. Acredito que houve uma grande consciencialização das dificuldades que temos e viramos isso a nosso favor e, neste momento, estamos nesta rampa em que pegamos em todas as dificuldades e aproveitamo-las da melhor forma possível, pondo isso nos objetos artísticos, seja um filme ou um bailado.

Portugal é uma boa escola de cultura?

Sem dúvida, nem que seja pela escassez e pela luta permanente em desenvolver trabalhos em défice. Toda essa capacidade de reinvenção permanente, mesmo com aquilo que não temos, obriga-nos a ir de encontro ao nosso corpo, que tem limites. Estar em Portugal, e estou a ser otimista com esta perspetiva como é obvio, acho que pode ser uma mais valia. Não defendo que os artistas devem criar em défice permanente, que é o que se passa neste país, mas temos de nos reinventar e nós aceitamos estas dificuldades como desafios.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.