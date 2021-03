A vendetta e a crise de valores

O mundo da realeza está muito longe das histórias de encantar com príncipes e princesas que vivem felizes para sempre.

Aos privilégios inerentes à pertença à família real em qualquer monarquia está indissociavelmente ligado um conjunto de obrigações e regras educacionais, comportamentais, protocolares violentamente exigentes e rigorosas.

O Rei, a Rainha, os príncipes e princesas não são cidadãos comuns, com direitos e deveres iguais aos de todos os outros.

Essa é uma diferença fundamental para a república, em que o poder emana do povo e o chefe de Estado, eleito, é um entre iguais, ainda que não possa deixar de considerar-se primus inter pares (pois se até os mais puros republicanos falam em ‘mais alta figura do Estado’ quando se referem ao Presidente, ou em primeira dama ou primeiro senhor, quando existem, ou em ‘segunda figura do Estado’ para identificar o presidente do Parlamento e por aí fora).

E também o Presidente, o primeiro-ministro, um ministro ou outro titular de órgão de soberania – seja governante, parlamentar, juiz, procurador, militar... – no exercício e por inerência das suas funções, deve obedecer a normas de conduta, a regras de ética e comportamentais que não são exigíveis ao comum dos cidadãos. Simplesmente porque, ao contrário do que se tornou politicamente correto defender, não são cidadãos comuns ou, sendo, quando se encontram a desempenhar funções públicas com estatuto próprio deixam de o ser. Se assim não for, como poderia reconhecer-se-lhes autoridade?

Só os exageros próprios dos períodos revolucionários e a subversão do conceito de liberdade aligeiraram a exigência, abandalhando os regimes e as sociedades e mergulhando-as numa enorme crise de valores. Tanto nas repúblicas como nas monarquias.

Fazer parte da família real, se confere aos seus membros um conjunto de regalias e privilégios, obriga a sacrifícios óbvios.

Mesmo nas modernas sociedades viradas do avesso, não há direitos sem deveres e só o cumprimento destes legitima a reivindicação daqueles.

É por isso que a entrevista desta semana que o casal Meghan e Harry vendeu a Oprah Winfrey não passou de uma, embora milionária, medíocre encenação e tentativa de ataque ao Palácio de Buckingham, à família real, ao reinado de Isabel II e à monarquia constitucional inglesa.

