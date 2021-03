"É pouco provável atingirmos a imunidade de grupo"

Defendeu num artigo recente no Journal of the American Medical Association (JAMA) que será difícil, se não impossível, atingir a imunidade de grupo na covid-19 e que é preciso temperar o otimismo. Acredita que pode ser mesmo impossível?

Penso que é possível mas pouco provável. Para atingir a imunidade de grupo teríamos de conseguir níveis muito elevados de vacinação, uma vacina que funcione com crianças, boosters que respondam às novas variantes, por exemplo à sul-africana. Sem isso, não conseguiremos imunidade de grupo. Eventualmente, poderemos chegar à imunidade de grupo, mas acho pouco provável que isso aconteça antes do próximo inverno.

Mas está menos otimista? O discurso geral não tem sido esse…

Muito menos, sobretudo pelo que estamos a ver no Brasil e na África do Sul. Os dados têm vindo a sugerir que uma infeção passada com as variantes mais antigas não confere proteção contra as novas variantes brasileira e sul-africana e as vacinas que temos parecem funcionar cerca de 30% menos com as novas variantes. Estes dois fatores juntos contribuem para um menor otimismo.

Não sei se a comunicação tem mudado nos EUA, mas em Portugal continuamos a ouvir que o objetivo de chegar aos 70% de população vacinada, o que é apontado como limiar para a imunidade de grupo, será atingido no verão, em agosto. Acha que as autoridades, os decisores políticos, deviam mudar este discurso?

Penso que deviam. 70% de população vacinada ser garantia de imunidade de grupo teria funcionado com as antigas variantes. Com as novas, teremos de vacinar mais de 70% pessoas. E, por outro lado, quando geralmente se diz 70% as pessoas referem-se aos adultos, que é quem está a ser vacinado, e não à população total, que é o que é preciso ter em conta quando se fala em imunidade de grupo. E 70% dos adultos correspondem a 50% da população, o que não fica perto do limiar de imunidade de grupo. (Fazendo a conta para Portugal, de acordo com as estimativas de população residente do INE, em 2019 16,5% da população portuguesa tinha menos de 18 anos, pelo que quando 70% dos adultos estiverem vacinados, serão seis milhões de portugueses com a vacina, 58% da população). Portanto, para isso já precisávamos de ter uma vacina que fosse usada em crianças, isto ainda antes da questão das novas variantes.

