Querida mãe, está tudo doido

A cereja em cima do topo do bolo foi a notícia de que a Universidade de Manchester proibiu os funcionários de usarem expressões como mãe ou pai, que devem ser substituídas por progenitor ou guardião. Mulher ou homem passa a ser pessoa, mulher e marido por companheiro.

O mundo enlouqueceu definitivamente e a esperança começa a morar em Marte, pois a cada novo dia é difícil descrever o que se passa aqui na terra. Despedem-se tradutoras por serem brancas; procura censurar-se Eça, alegadamente por ser racista; O Lago dos Cisnes não deve ser interpretado nos teatros de Paris pelas mesmas razões; idem aspas para a exibição do magnífico E Tudo o Vento Levou; há quem defenda a destruição de monumentos como o Padrão dos Descobrimentos; e a cereja em cima do topo do bolo foi a notícia de que a Universidade de Manchester proibiu os funcionários de usarem expressões como mãe ou pai, que devem ser substituídas por progenitor ou guardião. Mulher ou homem passa a ser pessoa, mulher e marido por companheiro. Estou mesmo a ver a confusão no bar da universidade: «Ó companheiro, passa aí o sal», ouvindo uma resposta dupla: do marido e do amigo companheiro.

As parvoíces não se ficam por aqui e até a idade da pessoa não deve ser revelada: «Inclua a idade apenas se for relevante, por exemplo, com iniciativas que estão disponíveis apenas para uma determinada faixa etária». Segundo os gurus desta nova linguagem, o objetivo é claro: «A forma como escrevemos para e sobre as pessoas pode ajudar a promover a igualdade, diversidade e inclusão, e fornecer o mesmo tipo de oportunidades para todos», querendo isto dizer, segundo a cartilha, que não se pode excluir ninguém pela idade, orientação sexual, género, raça ou etnia.

