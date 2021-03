Presidente da República assinou plano de desconfinamento desenhado pelo Governo

Marcelo Rebelo de Sousa assinou, este sábado, o decreto do Governo que aprova o plano de desconfinamento e as medidas de execução do estado de emergência do país.

A decisão foi confirmada através do site da Presidência da República.

Recorde-se que, nesta quinta-feira, António Costa apresentou o plano de desconfinamento, que será a “conta-gotas” e que permitirá já na próxima segunda-feira a abertura das creches, ensino pré-escolar e escolas do primeiro ciclo do básico, e ainda a reabertura do comércio ao postigo e cabeleireiros.

O plano define os dias 05, 19 de abril e o 03 de maio com fases de reabertura, contudo, tudo pode mudar se Portugal ultrapassar os 120 casos de infeção por covid-19 por dia por 100 mil habitantes a 14 dias, ou, ainda, se o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-coV-2 ultrapassar 1.

Nos dois próximos fins de semana e na semana da Páscoa, a deslocação entre concelhos para os portugueses vai continuar proibida e o dever de recolhimento domiciliário vigorará até à Páscoa.