Benfica vence Boavista por 2-0 no estádio da Luz

O marcador contou com um bis do Haris Seferovic.

Benfica ganha no estádio da Luz contra o Boavista por 2-0.

Numa partida a contar para 23º jornada do campeonato português, os azadrezados ficaram apenas com 10 elementos no campo aos 8', num lance em que o defesa Chidozie trava Waldschimdt a caminho da baliza do Boavista.

Aos 42', Haris Seferovic estreia o marcador com uma assistência de Diogo Gonçalves. Após o intervalo, aos 52' os autores do primeiro golo brilharam novamente: Diogo Gonçalves volta a assistir ao cruzar a bola para a cabeça de Seferovic, que estava pronto para recebe-la na área do guarda-redes Leo Jardim.

De momento, as águias continuam no quarto lugar com 48 pontos, os mesmos do que os do FC Porto, que vai jogar para 23º jornada, este domingo, contra o Paços de Ferreira. O Benfica fica agora a 10 pontos do líder Sporting, que vai defrontar o Tondela ainda esta noite.