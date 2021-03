Sporting mantém-se firme no primeiro lugar do campeonato

Sporting continua agarrado ao primeiro lugar da I Liga ao vencer o Tondela por 1-0 no estádio João Cardoso.

Na partida a contar para a 23ª jornada do campeonato, o Sporting encontrou um Tondela forte que foi capaz de equilibrar o encontro. Foi apenas aos 82' que o jovem Tiago Tomás, esquecido pelos defesas do Tondela na área, rematou para a baliza o único golo da partida.

Até à data, só apenas o Braga e o Vitória de Guimarães tinham conseguido vencer o Tondela em casa.

Esta vitória acrescenta ao Sporting mais três pontos na sua classificação, ficando agora com 61 pontos. Este é o 23º jogo consecutivo dos leões sem perder no campeonato, evidenciando assim o seu recorde de invencibilidade. De seguida, na tabela está o SC Braga com 49 pontos (menos um jogo), e Benfica e FC Porto com 48 pontos. Os dragões vai defrontar este domingo o Paços de Ferreira.

Já o Tondela perdeu pela segunda vez e mantém-se no 11º lugar com 24 pontos.