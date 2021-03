GNR alerta: "Vacinas não são pagas"

A GNR alertou para as burlas que estão a ocorrer com as vacinas contra a covid-19. Através de uma publicação partilhada nas redes sociais, a força de segurança recorda que a vacinação não é administrada em casa e que as vacinas não são pagas.

“Os idosos, que vivem em zonas isoladas, são o principal alvo deste tipo de burla, com o objetivo de furtar ou roubar as poupanças de uma vida”, alerta a GNR.

Os suspeitos “tentam ganhar a confiança das vítimas, fazendo-se passar por profissionais de saúde que vão agendar a vacinação. As pessoas acabam por ser vítimas de furto. Se lhe baterem à porta para fazer um rastreio à Covid-19 ou à sua vacinação, desconfie e contacte a GNR", sublinha a força de segurança, numa publicação partilhada no Facebook.

De realçar que o contacto para a vacinação ocorre através do Serviço Nacional de Saúde ou da Junta de Freguesia “e nunca através de uma abordagem à sua porta”.