Cantora Claudisabel agredida enquanto fazia direto nas redes sociais | Vídeo

A cantora Claudisabel denunciou uma agressão de que foi alvo, durante a tarde deste sábado, enquanto fazia uma caminhada. O momento acabou por ser filmado, uma vez que a artista se encontrava a fazer um direto na rede social Instagram.

A cantora, de 38 anos, cruzou-se com várias pessoas que não usavam máscara, e alertou para a importância do uso do equipamento de proteção individual. Tudo começou quando a artista chamou à atenção uma mulher, que não gostou do reparo e do facto de estar a ser filmada, dando início a uma discussão. Terá sido nesta altura que Claudisabel acabou por ser alegadamente agredida.

A cantora acabou por publicar o vídeo na íntegra naquela rede social e denunciou a situação. "Era para ser apenas uma caminhada que se tornou numa agressão pública. Gostaria de partilhar um pouco com vocês a minha caminhada de hoje. Como já aconteceu muitas vezes, por questões motivacionais, faço diretos das minhas caminhadas. Hoje fiz o mesmo e reparei em várias pessoas sem máscaras na ciclovia", começou por escrever a cantora.

"Vamos ver o que aconteceu no meu direto em que sou positivamente agredida por uma senhora que não gostou do meu reparo a que ela não trazia máscara. Claro que irei proceder criminalmente contra a senhora por agressão", adiantou.