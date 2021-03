Internamentos devido à covid-19 permanecem abaixo dos mil

Nas últimas 24 horas, Portugal registou 541 novos casos de covid-19 e 15 mortes associadas à doença. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo, o país soma agora um total acumulado de 814.257 infeções e 16.684 óbitos.

Estes números representam uma ligeira descida face ao dia de ontem, quando tinham sido reportados 564 casos e 19 óbitos. O número diário de novos casos hoje registado é o mais baixo desde 1 de março, quando foram notificadas 394 infeções. Já o número de óbitos é igual ao da última quinta-feira, quando também morreram 15 pessoas devido à covid-19.

Quanto à distribuição geográfica dos casos, Lisboa e Vale do Tejo registou a maior parte das novas infeções: 242. Segue-se o Centro, que tem mais 115 casos, o Norte, com 108, o Alentejo, com 27, e o Algarve, com nove. Na Madeira há mais 30 infetados e nos Açores mais 10.

No que diz respeito aos óbitos, seis ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte, quatro no Centro e uma no Alentejo.

Por outro lado, o número de internados devido à covid-19 continua a descer. Há agora 976 doentes covid nos hospitais portugueses, menos quatro do que ontem. Desde 14 de outubro que este número não era tão baixo. Destes, 242, menos 11, estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Nas últimas 24 horas, mais 3.158 pessoas recuperaram da doença, elevando para 759.417 o total de pessoas que conseguiram vencer o vírus no país.

Há agora 38.156 casos ativos, menos 2.632 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 16.715 contactos em vigilância.