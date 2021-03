Graça Freitas assinala um ano de pandemia. "Foi um ano em que nos superámos como povo"

Um ano após a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, deixou uma mensagem aos portugueses.

"Foi um ano, de facto, complexo", começou por dizer a responsável, num vídeo partilhado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), este domingo. "Um ano com uma enorme pressão sobre as nossas vidas, uma pressão a todos os níveis: a pressão sanitária da doença, do sofrimento, da morte, a pressão psicológica, sobretudo, muito associada ao medo, ao medo do desconhecido, mas, também, depois, ao medo daquilo que fomos conhecendo em termos do impacto do vírus nas nossas vidas, na nossa saúde e na nossa, enfim, sobrevivência", acrescentou,

Contudo, Graça Freitas destaca que este “foi também um ano em que nos superámos como povo, como nação, mas também a nível planetário”.

"Uns melhor, outros pior, fomos conseguindo responder a este desafio brutal", disse. "Estou convicta que, à medida que formos tendo imunidade, mesmo que essa imunidade não seja perfeita, vamos adquirindo resistência ao vírus, vamos conseguir controlá-lo e vamos conseguir, de alguma forma, retomar os nossos hábitos", considerou.

"Tenho esperança que esse futuro vá ser novamente equilibrado", rematou.