Seleção portuguesa de andebol garante lugar nos Jogos Olímpicos

A seleção nacional de andebol bateu a França, por 29-28, no torneio pré-olímpico em Montpellier, e conquistou, assim, um lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a acontecer no verão de 2021.

Depois de uma vitória frente à Tunísia e uma derrota com a Croácia, Portugal não tinha outra opção senão vencer o duelo com os gauleses, para conseguir arrecadar o bilhete para os Jogos.

O início da partida não augurava bons resultados, chegando Portugal a estar a perder por 3-9. Na segunda parte, no entanto, a seleção nacional recuperou a energia, e, no último minuto da partida, conseguiu a tão desejada vantagem no marcador.

É, assim, a primeira vez que uma modalidade de pavilhão portuguesa vai estar presente nos Jogos Olímpicos.

Recorde-se que a mesma seleção nacional de andebol conquistou a melhor classificação de sempre no Mundial do Egito, em janeiro deste ano, com o 10.º lugar, e o 6.º lugar nos Europeus de 2020, também a melhor classificação de sempre nesta competição.