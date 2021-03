Rui Moreira acredita que governação está por um fio

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, considerou ontem que a “governabilidade do país está por um fio, como se demonstrou na negociação do último Orçamento do Estado”.

A análise foi feita numa entrevista conjunta à TSF e ao JN em que o autarca fazia uma avaliação da necessidade de equilíbrio entre Governo e Presidência e acrescentou que o “Presidente da República está a querer ser o presidente de todos os portugueses e não um presidente de uma fação, e tenho que admirar a posição dele”.

Rui Moreira também abordou a sua eventual recandidatura à Câmara do Porto, reconhecendo que ainda não tomou uma decisão. “Eu tinha anunciado há quatro anos, durante a campanha eleitoral, que em condições normais seria o meu último mandato. Era essa a minha intenção.

A verdade é que as circunstâncias supervenientes, nomeadamente a pandemia na cidade e todas estas dificuldades, me obrigam agora a fazer uma reavaliação sobre isso. Mas acho que ainda é cedo, neste momento estou mais preocupado com a governação da cidade”, afirmou Moreira, remetendo uma decisão para um “tempo próprio”, sem especificar prazos ou calendários.