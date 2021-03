Lady’s Night. Mulheres fizeram história nos Grammy 2021

A noite foi delas. As artistas femininas, destaque para Beyoncé e Taylor Swift, tiveram uma noite de recordes na cerimónia dos Grammy 2021, este domingo à noite.

Um espetáculo marcado pelo muito distanciamento social devido à pandemia da covid-19 e pelo domínio das mulheres. Os prémios mais importantes foram entregues a Taylor Swift, Beyoncé, Billie Eilish e H.E.R.

Veja aqui a lista dos principais vencedores.



Álbum do Ano

Taylor Swift – "Folklore"



Gravação do Ano

Billie Eilish – 'Everything I Wanted'



Canção do Ano

H.E.R. – 'I Can’t Breathe'



Melhor Artista Novo

Megan Thee Stallion

Melhor Performance Pop a Solo

Harry Styles – 'Watermelon Sugar'



Melhor Performance Pop por Duo ou Grupo

Lady Gaga com Ariana Grande – 'Rain on Me'

Melhor Álbum Pop

Dua Lipa – "Future Nostalgia"



Melhor Gravação de Dança

Kaytranada feat. Kali Uchis – '10%'



Melhor Álbum de Dança/Eletrónico

Kaytranada – "Bubba"

Melhor Performance Rock

Fiona Apple – 'Shameika'



Melhor Canção Rock

Brittany Howard – 'Stay High'



Melhor Álbum Rock

The Strokes – "The New Abnormal"



Melhor Álbum Alternativo

Fiona Apple – "Fetch the Bolt Cutters"

Melhor Performance Metal

Body Count – 'Bum-Rush'

Melhor Performance R&B

Beyoncé – 'Black Parade'



Melhor Canção R&B

Rober Glasper feat. H.E.R. – 'Better Than I Imagine'



Melhor Performance Rap

Megan Thee Stallion feat. Beyoncé – 'Savage'

Melhor Canção Rap

Megan Thee Stallion feat. Beyoncé – 'Savage'



Melhor Álbum Rap

Nas – "King’s Disease"

Melhor Álbum Folk

Gillian Welch & David Rawlings – "All the Good Times"



Melhor Banda-Sonora

Hildur Guonadóttir – "Joker"



Melhor Canção para Filme

Billie Eilish – 'No Time to Die'



Melhor Vídeo

Beyoncé - 'Brown Skin Girl'



Produtor do Ano, não clássico

Andrew Wyatt