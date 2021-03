Pablo Iglesias abandona Governo para concorrer às eleições de Madrid

O líder do partido Podemos, Pablo Iglesias, anunciou, esta segunda-feira, que abandona o Executivo, do qual faz parte em coligação com PSOE, para concorrer às eleições para a Comunidade de Madrid de 4 de maio.

"Madrid precisa de um governo de esquerda e eu penso que posso ser útil. Tenho estado a pensar muito e decidimos que, se os militantes quiserem, vou apresentar-me", disse Pablo Iglesias num vídeo que publicou nas redes sociais.

Recorde-se que a atual presidente da Comunidade Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular convocou na semana passada eleições regionais para 4 de maio, depois de ter dissolvido o Parlamento da região mais rica de Espanha.