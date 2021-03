Jim Dornan, conhecido médico e pai de Jamie Dornan, morre vítima da covid-19

O pai do ator Jamie Dornan morreu, esta segunda-feira, devido a complicações associadas ao novo coronavírus. Jim Dornan tinha 73 anos e era um obstreta e ginecologista de renome na Irlanda do Norte.

"É com muita tristeza que escrevo que o professor Jim Dornan morreu", afirmou Marie-Louise Connolly, correspondente de saúde da BBC Irlanda do Norte.

O médico era pai de Jamie, conhecido por dar vida a Christian Grey nos filmes 'As Cinquenta Sombras de Grey', Liesa e Jessica Dornan. A mãe do ator morreu em 1998, quando este tinha apenas 16 anos, vítima de cancro do pâncreas.