Três pessoas soterradas após queda de muro no Porto

Três pessoas ficaram soterradas, esta segunda-feira, após a queda de um muro em Paranhos, no concelho do Porto. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada à agência Lusa por fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Há dois feridos, um dos quais em estado grave.

"Os trabalhos estão a decorrer e admite-se que sejam três as pessoas soterradas. Para já é quanto se sabe, porque a operação decorre", afirmou fonte do INEM, pelas 14h35. O alerta do acidente foi dado às 14h07.

Em declarações no local, a PSP explicou que o incidente se tratou da queda de uma parte de uma laje de um edifício em obras devido a viga metálica.

Dois trabalhores já foram resgatados do local, um dos quais em estado grave. Ambos foram transportados para o hospital. Um terceiro trabalhador não sofreu quaisquer ferimentos.

No local estão, além da PSP, estão duas Viaturas Médica de Emergência e Reanimação (VMER), bem como três ambulâncias e uma mota do INEM. Foi ainda chamado um psicólogo.

Segundo fonte do Batalhão de Sapadores de Bombeiros do Porto foram deslocadas três viaturas e 12 homens desta corporação.